Con Esposito si vola: è morto l’ex attaccante granata Stevan

Lo scorso 28 aprile a Genova, è scomparso Tiziano Stevan, ex calciatore della Salernitana. Stevan ha militato in granata una sola stagione quella del 1975/76, ricordata per la presidenza Esposito. Una squadra che faceva sognare, nella curva nuova del Vestuti, campeggiava lo striscione “ Con Esposito si volA”. Stevan era un ala destra agile e veloce. Esordisce al Vestuti il 21 settembre del 1975, nella partita Salernitana- Reggina, vinta dai granata per 2-1 ed il primo gol è proprio di Stevan al 7’ del primo tempo. Con i granata realizza 5 reti in 20 presenze. Al termine della stagione viene ceduto alla Rivarolese in serie D.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia