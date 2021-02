Comunità di sant’Eustachio a lutto: addio a don Alfonso

A lutto la comunità di sant’Eustachio. Non ce l’ha fatta Don Alfonso Santamaria, 81 anni: il suo cuore ha smesso di battere questa mattina alle 7. ad annunciarlo sono stati Don Nello e Don Roberto: “Carissimi stamattina alle 7:00 don Alfonsino ha reso la sua anima a Dio.

Negli ultimi giorni c’erano state delle complicanze respiratorie e cardiologiche.

Lo affidiamo al Signore della Vita confidando nella Sua Misericordia”. La notizia del ricovero di Don Alfonso all’ospedale Ruggi D’Aragona ha lasciato con il fiato sospeso tutta la comunità religiosa che in questi giorni non ha mai smesso di pregare per lui.

Don Alfonso era risultato positivo al Covid, ricoverato al Ruggi a causa di complicazioni respiratorie.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia