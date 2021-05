“Comuni per l’acqua pubblica”, i sindaci dicono no agli aumenti

Nessun aumento delle tariffe sulle bollette dell’acqua. E uno sportello sarà istituito proprio sul territorio di Castellammare di Stabia. I sindaci e i consiglieri appartenenti al gruppo “Comuni per l’acqua pubblica” si dichiarano contrari alla proposta di nuovi aumenti delle tariffe, che per gli anni 2022 e 2023 lieviterebbero ulteriormente del 2,5% circa all’anno. Nel corso della riunione del consiglio di distretto sarnese-vesuviano dell’Ente Idrico Campano (Eic), è stata accolta da tutti i presenti la proposta del Sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, di rinviare la discussione sul punto, che prevedeva un probabile lieve aumento delle tariffe, allo scopo di approfondire meglio la problematica e studiare un nuovo piano tariffario che non prevede alcun tipo di incremento in bolletta. Il consiglio, inoltre, ha approvato l’istituzione di una sede Eic all’interno dell’ex Pretura, uno sportello sul territorio per assicurare un contatto diretto tra i cittadini e l’ente gestore della Gori ed esporre e risolvere ogni problematica e difficoltà, venendo incontro alle esigenze degli utenti e di tutti i cittadini. Al margine dell’assemblea, il s Sindaco di Nocera Inferiore ManlioTorquato ha dichiarato: “Andiamo verso una possibile soluzione unitaria. Non si è deliberato l’aumento delle tariffe ma all’unanimità si è deciso di andare ad approfondire ulteriormente la possibilità di un loro contenimento. Più di quanto ancora non sia stato fatto meritoriamente dall’Eic e dal prof. Belgiorno. È un primo obiettivo importante dei Comuni della Rete per l’acqua pubblica e dei Comitati ma è un risultato positivo per tutto l’ambito”….

