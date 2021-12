Comune, debiti fuori bilancio per 390mila euro

di Erika Noschese

Ultimo consiglio comunale dell’anno, in programma domani, per l’amministrazione comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, al suo secondo mandato dopo le elezioni dello scorso mese di ottobre. Tra i punti all’ordine del giorno il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l’approvazione della delibera di giunta per la variazione del bilancio di previsione 2021-2023; il piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno alla data del 31 dicembre 2020 e il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Di fatti, la giunta comunale riconosce 391.253,78 euro di debiti fuori bilancio, dopo l’approvazione del consuntivo con la delibera del 14 settembre 2021 e del 30 novembre. Si tratta per lo più di spese legali e di sentenze da liquidare, per quanto riguarda il settore avvocatura e provveditorato. Per il settore tributi, invece, si parla di sentenze esecutive mentre per il settore strutture comunali di sentenze da liquidare sottoscritte dal dirigente del settore/servizio. Per le spese legali del settore avvocatura il debito ammonta a 125.805,12 euro; per il settore provveditorato le sentenze per sinistri da liquidare è pari a 128.616,35 euro; per il settore tributi le sentenze rese dalle commissioni tributarie ammontano a 128.616,35 euro; per le sentenze esecutive del settore strutture comunali il debito è pari a 130.017,86 euro mentre per le sentenze esecutive dei servizi cimiteriali la somma è pari a 4.200 euro. “Trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento non costituisce acquiescenza per i giudizi ancora in corso pertanto resta salvo ed impregiudicato il diritto ad impugnare e/o proseguire l’esito dei giudizi in ogni stato e grado del procedimento”, si legge nella delibera di giunta approvata lo scorso 15 dicembre, evidenziando che per il ripiano dei debiti di cui ai punti precedenti del presente atto trova copertura finanziaria per l’importo di euro 391.253,78 sul capitolo dell’esercizio finanziario 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

