Compleanno Salernitana, i tifosi illuminano di granata il Castello d’Arechi

L’emergenza covid stoppa il rituale annuale del compleanno previsto per 19:19 di domani sera in piazza Casalbore, uno dei luoghi storici della storia della Salernitana. Impossibile mantenere il distanziamento sociale e tanto meno evitare assembramenti. Ma si festeggerà lo stesso, il compleanno della Salernitana sarà comunque festeggiato. Oggi «al calar del sole» il Castello d’Arechi si illuminerà di granata. Il fenomeno avverrà intorno alle 22 e sarà visibile per tutti in città, con l’iniziativa che è stata annunciata dagli ultras della Curva Sud Siberiano. «Pur se in un momento storico particolare, che ha sconvolto il Paese, abbiamo deciso di onorare i 101 anni della nostra amata Salernitana», scrivono i supporters invitando tutti «ad alzare lo sguardo verso il colle Bonadies per assistere all’evento che riserverà anche altre sorprese luminose». Con una chiosa di speranza: «È il nostro regalo alla squadra che amiamo e alla città con l’augurio che tutto torni presto alla normalità».

