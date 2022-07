Commercianti no food incontrano Bennet e l’assessore Natella

di Monica De Santis

Una decina di commercianti no food del centro storico di Salerno, ieri mattina hanno incontrato il presidente di Salerno Pulita Vincenzo Bennet e l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella. Un incontro informale al quale ha partecipato anche la consigliera Antonia Willburger, da sempre impegnata nella riqualificazione del Centro Storico. Un incontro informale per parlare del nuovo calendario per la raccolta differenziata, che entrerà in vigore dal prossimo 18 luglio e per ascoltare le esigenze dei commercianti. Come abbiamo detto, al centro dell’incontro il nuovo calendario della raccolta differenziata, che, come sottolineato da Antonio Ventre, titolare dell’omonimo negozio di biancheria in via Duomo, per i commercianti è perfetto, ma non per i residenti che invece dovranno conferire i rifiuti dalle 6 alle 8 del mattino, con il rischio che il ritiro avvenga prima e che alla fine ci si ritrovi con la spazzatura davanti al negozio. Una problematica questa, che potrebbe essere risolta, qualora si dovesse realmente presentare, in corso d’opera, hanno spiegato Bennet e Natella, che poi hanno confermato l’installazione a breve di altre telecamere di controllo e entro il mese di settembre la rimozione dei cestini per i rifiuti che saranno sostituiti da altri più piccoli e con scoparti per la carta, la plastica il vetro e le deiezioni canine, così da evitare che all’interno di questi i soliti incivili gettino praticamente di tutto. Tra le richieste avanzate dai commercianti anche un lavaggio più costante delle strade e una possibile soluzione per ripulire e disinfettare i vicoletti che da via Dei Mercanti danno su piazza Sant’Agostino e quello che dalla piazzetta del Crocifisso porta in via Masuccio Salernitano. Chiesto ed ottenuto, inoltre, un contatto diretto dove poter fare eventuali segnalazioni in caso di mancato ritiro dei rifiuti.

