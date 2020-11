Commercialisti sempre in prima linea

Guardano già al futuro impatto sui bilanci di esercizio delle piccole e medie imprese e al delicato ruolo che dovranno avere gli organi di controllo nel valutare la continuità aziendale, commisurando i parametri normativi con le ripercussioni inevitabili della straordinaria emergenza in atto, i prossimi eventi formativi promossi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano. Ben tre gli appuntamenti organizzati per questa settimana, rigorosamente in modalità da remoto come i tempi impongono, volti anche ad assicurare ai propri iscritti che esercitano l’attività di revisione legale di maturare i crediti obbligatori previsti dal MEF.

