Commercialisti, domani l’assemblea generale

È tempo di bilanci per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno presieduto da Salvatore Giordano: sarà presentato domani, giovedì 25 giugno 2020 (ore 16, seconda convocazione) il Rendiconto al 31 dicembre 2019 in occasione dell’Assemblea generale convocata in videoconferenza tramite la piattaforma Concerto nel rispetto delle norme anti-Covid19.

L’Assemblea sarà l’occasione per il presidente Salvatore Giordano di ripercorrere le tante iniziative messe in atto dal Consiglio da lui guidato da gennaio 2017 e in particolare quanto disposto nell’ultimo anno, oltre a illustrare il rendiconto finanziario gestionale consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019.

“Anche se non strettamente all’ordine del giorno faremo un punto con i colleghi sull’intenso lavoro cui siamo stati chiamati in questi ultimi mesi di emergenza – anticipa il presidente Giordano – come i nostri iscritti, l’Ordine non si è mai fermato per essere al fianco di istituzioni, imprenditori e cittadini in un momento così delicato, tra il dialogo con gli Istituti di credito, l’analisi e il commento dei decreti governativi, rincorrendo provvedimenti ministeriali e circolari esplicative emanate a raffica, oltre che per l’attività professionale di ciascuno di noi impegnato nella pianificazione delle attività aziendali necessarie al fine di non veder chiudere gli esercizi. Un duro lavoro svolto in lockdown e che continua per farci trovare pronti per quella che sarà, per la nostra economia locale e nazionale, la sfida più importante. Vogliamo supportare con la nostra consueta operatività aziende e cittadini, rendendoci disponibili a sollecitare la politica e le istituzioni ad interventi sempre più immediati e diretti nell’interesse della collettività. Ma – avverte il presidente Giordano – è necessario che l’opinione pubblica e il legislatore prendano coscienza del ruolo centrale e strategico che la nostra categoria è in grado di svolgere al servizio della comunità e, soprattutto, che i cittadini si rivolgano solo a commercialisti iscritti all’Ordine, garanzia della loro professionalità e rettitudine morale: teniamo l’attenzione ancora più alta su abusivi e sciacalli”.

La lotta all’abusivismo è una priorità che il Consiglio guidato da Salvatore Giordano sta affrontando già da anni, fondando la propria attività sul dialogo con le istituzioni competenti al fine di porre in essere misure ed iniziative atte a tutelare gli iscritti e attuando delle campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore e sulla professionalità dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Un’alta competenza continuamente alimentata dall’Ordine che, anche nei mesi di lockdown, ha continuato ad assicurare ai propri iscritti incontri formativi di qualità a distanza. Nel 2019 erano stati più di 90 gli eventi formativi predisposti per il nutrito e altamente qualificato programma per la Formazione Professionale Continua, diviso tra seminari e convegni (76), corsi e master (14). Tra i servizi aggiuntivi offerti agli iscritti, sempre lo scorso anno, l’invio giornaliero del quotidiano Fiscal Focus, la cui convenzione è stata rinnovata anche per il 2020 implementando il servizio con l’inserto “Lavoro”, e le convenzioni con le piattaforme Concerto di Datev Koinos e con il CNDCEC per la fruizione gratuita di corsi e-learning.

Intensa risulta essere stata l’attività del Consiglio di Disciplina e dei relativi tre Collegi di Disciplina costituitisi all’interno del Consiglio, impegnati in particolare sui temi inerenti la deontologia e le verifiche dell’obbligo della Formazione Professionale Continua per il triennio 2014/2016.

Il rendiconto finanziario gestionale consuntivo chiuso al 31 dicembre 2019 è consultabile sul sito dell’Ordine unitamente al bilancio predisposto mantenendo l’impostazione consolidata nelle precedenti annualità. Del resto, condivisione, trasparenza e partecipazione sono i punti cardine su cui si è sempre improntata l’attività del Consiglio guidato da Salvatore Giordano che, accanto alla pubblicità e trasparenza delle attività ordinistiche, ha anche potenziato negli anni l’attività di Segreteria per dare disponibilità continua e immediata a tutte le segnalazioni degli iscritti.

