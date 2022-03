Comitato regionale di assistenza agli ucraini

“Si è insediato questa mattina (ieri mattina) a Palazzo Santa Lucia il Comitato regionale per il coordinamento degli interventi e delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina”. Così sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Il primo incontro è servito a fare un primo punto della situazione e a tracciare le linee di intervento. Le priorità saranno quelle di garantire ai cittadini ucraini l’assistenza sanitaria e a verificare la distribuzione dei profughi sul territorio, secondo il Piano di accoglienza del Ministero dell’Interno che viene attuato dalle Prefetture. Un appello è stato rivolto ai cittadini residenti in Italia che ospitano profughi affinchè comunichino alle Asl le persone che sono arrivate dall’estero al fine di permettere il rilascio dei codici Stp (straniero temporaneamente presente) che consentono l’accesso alle prestazioni sanitarie”. Intanto Piero De Luca, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera commenta l’attacco all’ospedale pediatrico di Mariupol “Siamo sconcertati e condanniamo il barbaro attacco russo all’ospedale pediatrico di Mariupol. Colpire i bambini inermi e le loro madri è un atto disumano, crudele e inaccettabile. Chiediamo con forza che l’Europa sia attore principale di un processo diplomatico che ottenga un immediato cessate il fuoco e supporti la via negoziale per una soluzione di pace in Ucraina”.

