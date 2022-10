Comandante dell’Humanitas accusa malore. Schiavone: Grazie ragazzi

Poteva finire male l’esercitazione nazionale della Protezione Civile per sensibilizzare i cittadini sul rischio idrogeologico. Di fatti, il comandante dell’imbarcazione dell’Humanitas Salerno ha accusato un malore e il mezzo ha arrestato la sua corsa sugli scogli. Feriti i membri dell’equipaggio, soccorsi dalla Capitaneria di Porto e la Polizia. A raccontare l’accaduto il presidente dell’associazione, Roberto Schiavone: “Mentre io firmavo l’accordo con la ministra della Salute in Moldavia, insieme al Principe Paterno Castello, il Luogotenente Thomas Molendini e altri cavalieri provenienti dalla Germania e il nostro responsabile del personale medico Noschese, aa salerno – alla fine della manifestazione della protezione civile regionale – nel rientrare al porto Masuccio, il comandante del nostra imbarcazione veniva colpito da una lipotimia e perdeva il controllo dell’imbarcazione che fermava la sua corsa sugli scogli del porto Manfredi, rimanevano feriti tutti i componenti dell’equipaggio immediatamente soccorsi dalla Capitaneria di Porto e dalla polizia – ha raccontato Schiavone – La parte brutta di questa storia: c’è chi si diverte a mandare le foto in tutta Italia con commenti contro la nostra organizzazione. Io non posso che ringraziare i miei ragazzi che per fare sempre il proprio dovere sono rimasti feriti. Il mio grazie va a Lina, Davide, Angelo e Fall”. Per fortuna, nessuna grave conseguenza ma tanto solidarietà dai cittadini.

