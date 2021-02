Colpo di scena: D’Alessandro non conferma le accuse ad Aliberti

di Pina Ferro

“D’Alessandro ha rinnegato ogni sua accusa: il sindaco affida il polo scolastico agli stessi progettisti che avevano accusato di camorra per mandarmi in carcere” Un lugo sfogo quello che l’ex sindacodi Scafati Pasquale Aliberti affida alla sua pagina social nelle ore immediatamemte successive all’udienza del processo Sarastra. Un’ inchiesta che ha portato Aliberti in manette, lontano da casa per 18 lunghi mesi. “Sulla base di false dichiarazioni, di un collaboratore di giustizia e di miei avversari politici”. Sottolinea l’ex primo cittadino. Ieri in aula hanno testimoniato due grandi accusatori l’avvocato Vittorio D’Alessandro e Alberto Filetti.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia