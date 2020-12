Colpo di coda della Salernitana contro il Cittadella, la capolista se ne va

La Salernitana soffre contro un Cittadella blindato, ma con il classico colpo di coda legittima il primato in solitaria nel campionato cadetto. E’ il 41’ della ripresa quando il difensore Bogdan salta più di tutti sull’angolo battuto da Capezzi e supera Maniero. Cittadella pungente in almeno un paio di circostanze nel primo tempo. Nella ripresa una Salernitana attendista, forse troppo, rischia qualcosa con Gargiulo, è pronto Belec. Sembrano inutili gli ingressi di Cicerelli, Capezzi e Aya ma quando tutto pare essere già scritto ecco la testata del centrale Bogdan per la vittoria granata.

SALERNITANA – CITTADELLA 1-0

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani (33′ st Aya); Kupisz, Dziczek (33′ st Capezzi), Di Tacchio, Anderson (25′ st Cicerelli), Casasola; Tutino (44′ st Gondo), Djuric (44′ st Giannetti). A disposizione: Adamonis, Baraye, Iannoni, Antonucci, Barone. Allenatore: Castori.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero: Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia (36′ st Awua), Pavan, Gargiulo; D’Urso (19′ st Branca); Tsadjout, Ogunseye (36′ st Cissé). A disposizione: Kastrati, Camigliano, Frare, Ghiringhelli, Donnarumma, Mastrantonio, Iori, Tavernelli. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Prontera di Bologna (assistenti: Scarpa – Lanotte / IV uomo: Marini)

RETE: 41′ st Bogdan (S)

NOTE. Ammoniti: Perticone (C), Adamonis (S), Adorni (C), Gyomber (S), Tsadjout (C), Pavan (C), Gargiulo (C), Bogdan (S). Angoli: 1-4. Recupero: 0′ pt; 5′ st

