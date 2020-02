Colpo ai danni della farmacia comunale

di Pina Ferro

Erano circa le 18.15 di sabato scorso quando ignoti fanno fatto irruzione all’intenrno della farmacia comunale di via Tusciano a Salerno facendosi consegnare tutto il contante presente nella cassa. I malviventi hanno agito indisturbati e incuranti chepresso la farmacia vi sarebbero potuti essere dei clienti. Impossessatisi del bottino i malviveti si sono allontanati riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sulla rapina sono in corso indagini da parte dei carabinieri intervenuti sul posto dopo il colpo. Putroppo all’interno della farmacia non sono presenti telecamere a circuito chiuso. Sull’accaduto è intervenuto Donato Salvato, segretario provinciale della Uil Fpl, solidale con i lavoratori protagonisti inconsapevoli dell’episodio. Ai lavoratori è stata espressa piena solidarietà per quanto vissuto. “Da tempo denunciamo la mancanza di sicurezza all’interno delle strutture gestite dal consorzio farmaceutico intercomunale – ha detto Donato Salvato -. I carabinieri prontamente intervenuti hanno constatato che la farmacia di via Tusciano si trova in una zona altamente pericolosa e non ci sono le telecamere all’interno dei locali. Oltre a ciò, si lavora a porte aperte in fasce orarie dove c’è pochissima circolazione di persone e c’è un solo addetto in servizio. Capiamo tutto, ma credo che almeno le porte chiuse durante gli orari e i giorni festivi, come fanno tutte le farmacie sul territorio, sia un provvedimento da attuare”. Per quanto riguarda invece la presenza delle telecamere, Salvato aggiunge che “non è assolutamente concepibile che non ci siano in una struttura che opera in quella zona. Inoltre, lavorare con una sola unità è rischioso. Speriamo che il consorzio farmaceutico si attivi prima del prossimo caso”.

