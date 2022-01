Colpo a sorpresa in attacco: preso Nsame

di Marco De Martino

SALERNO – Il colpo che non ti aspetti. La Salernitana è sempre più scatenata sul mercato e dopo aver praticamente chiuso nei giorni scorsi per il portiere del Parma Sepe, per il terzino destro del Venezia Mazzocchi, per il difensore centrale della Roma Fazio, per il centrocampista del Cska Mosca Bohinen e per l’attaccante del Torino Verdi, Walter Sabatini ha messo le mani sull’attaccante Jean Pierre Nsame (nella foto) dello Young Boys. La trattativa lampo è in dirittura d’arrivo e domani potrebbe esserci l’annuncio. COLPO NSAME Nsame, classe 1993 di nazionalità camerunense, è un centravanti rapidissimo e dall’ottima tecnica nonostante la stazza (è alto 188 centimetri). Dopo aver giocato in Francia, all’Angers, è esploso allo Young Boys: con gli svizzeri ha realizzato qualcosa come 79 gol in 124 presenze in campionato, toccando il picco due stagioni or sono quando siglò ben 32 gol vincendo la classifica marcatori. Nsame, in scadenza di contratto tra un anno, dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a circa cinque milioni di euro. L’arrivo del centravanti del Camerun e quello possibile di Verdi dal Torino dovrebbe escludere a questo punto quello di Diego Costa, ma potrebbe comunque arrivare una seconda punta, ad esempio lo svincolato Eder. Con Sabatini, però, mai dire mai… LE ALTRE TRATTATIVE Dopo aver piazzato i primi colpi, Sabatini si concentrerà nelle prossime ore sulle trattative più complesse. A centrocampo, dopo aver preso il norvegese Bohinen, il ds granata intende effettuare cospicui interventi e cercherà di insistere per ottenere dalla Roma il prestito di Diawara e dalla Sampdoria quello di Verre. Due pupilli del ds che andrebbero a ridisegnare il reparto più debole della Salernitana. In difesa, nonostante i colpi Mazzocchi e Fazio già messi a segno, potrebbero comunque arrivare altri difensori con Chabot della Sampdoria, Maksimovic del Genoa e Caceres pronti a vestire il granata. Con tanti arrivi sono inevitabili molti addii. Detto di Belec, ha già salutato la compagnia Aya che sta per firmare per la Reggina. Andranno via anche Bogdan e verosimilmente Jaroszynski, che hanno buon mercato in serie B. Zortea ha ricevuto delle richieste da Empoli e Ferrara, ma a partire sarà il tunisino Kechrida che potrebbe essere piazzato in Ligue 1 o in patria. La rivoluzione a centrocampo coinvolgerà Capezzi, Di Tacchio e Schiavone. Il primo è corteggiato da Frosinone e Crotone, il secondo è in scadenza a giugno e potrebbe decidere di accettare la corte di una squadra cadetta mentre per il terzo è tornato alla carica il Cosenza. Su Simy si è fiondato il Parma, Djuric dovrebbe restare, mentre è certo l’addio di Bonazzoli che rientrerà per fine prestito alla Sampdoria e sarà girato nuovamente in A, a Venezia o Cagliari. Anche Gondo potrebbe salutare Salerno: Pordenone, Alessandria e Reggina le possibili destinazioni dell’ivoriano.

