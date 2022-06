Colpi arma da fuoco in via Dei Mille: indagini in corso

di Erika Noschese

Saranno, eventualmente, le immagini delle telecamere di videosorveglianza o le testimonianze a far luce su quanto accaduto ieri pomeriggio in via dei Mille, a Pastena quando – verso le 16 circa – sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, verosimilmente in aria. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona che hanno prontamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno appurato la presenza a terra di sei bossoli di pistola. Al momento, tutto è avvolto nel mistero e i fatti non sono stati ancora chiariti così come non sono stati rintracciati gli autori del gesto. Gli agenti della polizia, infatti, hanno avviato le indagini per provare a ricostruire l’esatta dinamica rispetto a quanto accaduto nella zona orientale del capoluogo di provincia. Stando a quanto emerso fino ad ora, non si registrano feriti né danni ad auto in sosta o alle attività commerciali della zona. Per tutta la serata di ieri, le forze dell’ordine hanno interrogato alcuni residenti della zona e i passanti, in attesa di individuare l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza che potrebbero chiarire ogni dubbio. La zona è stata delimitata da un nastro verde per permettere alla polizia di effettuare tutti i rilievi del caso. Al momento, infatti, non si esclude alcuna pista, a partire dall’atto intimidatorio. Resta da capire anche se i colpi esplosi provengono tutti dalla stessa pistola. Secondo quanto ricostruito, nessuno avrebbe visto gli autori del gesto quindi saranno fondamentali le telecamere di videosorveglianza, ammesso siano presenti in zona.

