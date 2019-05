‘Coloriamo la città’ appello degli ultras per il Centenario della Salernitana

Salerno sportiva scende in campo per il centenario. Al di là del campionato disastroso e delle vicende extra calcistiche che tengono con il fiato sospeso la Salernitana i tifosi granata non intendono rinunciare appuntamento con la storia.

Attraverso i social nerwork, gli Ultras Ums hanno invitato tutti i salernitani a tappezzare la città di striscioni e bandiere.

“Manca poco ormai al 19 giugno – si legge nella nota degli Ums – dopodiché la nostra Salernitana entra di diritto nell’anno del centenario, una data scolpita nel cuore di ogni tifoso e tra le strade della nostra Salerno. Invitiamo tutta la tifoseria a colorare la città, perché al di là della stagione per niente brillante appena trascorsa, questa è la festa di tutti i salernitani e niente e nessuno può offuscarla! Intanto cominciamo noi”. Al testo ha fatto seguito un video: rullo di tamburi, cori, fumogeni, un piccolo assaggio in vista del 19 giugno.

