Colloquio telefonico tra il presidente Iervolino e il sindaco Napoli

Questo pomeriggio il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il neo proprietario della Salernitana Danilo Iervolino hanno avuto un cordiale colloquio telefonico.

Nel corso della conversazione il Sindaco ha espresso all’imprenditore affettuosi auguri di buon lavoro apprezzandone l’entusiasmo, le idee chiare e la voglia di far bene in questa nuova avventura imprenditoriale e sportiva.

Il Sindaco Napoli ha altresí rinnovato la disponibilità del Comune di Salerno a sostenere, come sempre, ogni attività del club che sia ispirata al rispetto della gloriosa storia granata, della passione esemplare dei tifosi, della competizione agonistica. Salerno, I Salernitani e la Salernitana meritano rispetto. Sarà apprezzato con calore ed un sostegno inimitabile in campo, sugli spalti ed in tutte le sedi.

