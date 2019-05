Collegio di Garanzia dello Sport, sì ai play out

La Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, composta da Giuseppe Albenzio – Presidente e Relatore -, Barbara Agostinis, Pierpaolo Bagnasco, Giovanni Bruno e Marcello Mole’ – componenti -, in merito al quesito posto dalla Figc relativo ai play-out del campionato di Serie B stagione 2018/2019, ha espresso che gli stessi devono essere effettuati. Dunque Salernitana e Foggia dovranno giocare come quart’ultima e quint’ultima per la permanenza nella serie cadetta.

