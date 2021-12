Colantuono: “Ora serve chiarezza per noi e per i tifosi”

di Marco De Martino

Stefano Colantuono commenta in maniera sempre più mesta l’ennesima sconfitta pesantissima subita all’Arechi, stavolta ad opera dell’Inter capolista e campione d’Italia in carica. Il tecnico granata sa bene che la situazione societaria ha contribuito ad acuire le difficoltà della sua squadra: “Veniamo da un momento particolare al di là dei risultati. Ne abbiamo già parlato dopo Firenze e dopo Genova e non voglio tornare sulle vicissitudini societarie. Con l’Inter c’è troppa differenza, questa è la decima gara che faccio qui e –sottolinea Colantuono- abbiamo incontrato sei squadre nettamente superiori a noi. A parte il primo tempo con l’Empoli e la gara interna con la Samp abbiamo fatto bene vincendo a Venezia e pareggiando a Cagliari, mentre con le altre –ribadisce il tecnico granata- c’è troppa differenza, il nostro campionato è un altro”. La salvezza, dopo l’ennesima goleada sul groppone sembra un miraggio anche in considerazione della complessa vicenda della cessione del club che inibisce le potenzialità della Salernitana sul mercato di gennaio: “La situazione quando sono arrivato era simile, c’era il problema societario che poteva risolversi con delle offerte entro dicembre. Con una proprietà nuova si poteva discutere anche di mercato a gennaio, qualche innesto deve esserci altrimenti diventa sempre più difficile. Era ed è pesante la situazione. Nonostante tutto –spiega Colantuono- siamo ancora lì. Ripeto, il nostro campionato è con quattro cinque squadre per raggiungere la salvezza. Non è che è facile andare a giocare con l’Udinese o le altre, però ce la giocheremo di più sicuramente rispetto ad avversari come quello di stasera. Poi tanti dei nostri ragazzi stanno giocando con acciacchi oltre ad aver perso tantissimi giocatori per strada e così si complica ulteriormente tutto”. Non ha convinto la posizione di Kastanos in regia: “L’ho messo lì –spiega Colantuono- perché in rosa non abbiamo un play con quelle caratteristiche. Di quelli che ho Kastanos è un palleggiatore discreto, quindi ho pensato di mettere lui per aumentare il palleggio ed essere più logico nella giocata. E’ chiaro che con squadre del genere che vengono ad aggredirti alto non è semplice disimpegnarsi al meglio”. Infine Colantuono guarda al futuro immediato, rappresentato dalla trasferta al Friuli di martedì ed al mercato di gennaio: “Dobbiamo cercare di fare assolutamente punti a Udine che è una gara più alla nostra portata in attesa che la situazione societaria possa risolversi e –conclude Colantuono- dare una linea da seguire, delle prospettive nuove al nostro mercato ed al girone di ritorno. E’ chiaro che succeda qualcosa, c’è bisogno di chiarezza per tutti”.

