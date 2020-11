Cofaser, Canfora chiede i danni ai manager

Bilancio del Cofaser “truccato”, il sindaco Canfora fa causa ai manager. L’amministrazione comunale intenzionato a chiedere i danni per la mala gestio del Consorzio. La Giunta municipale di Sarno, su proposta del primo cittadino, ha autorizzato il sindaco Giuseppe Canfora a conferire mandato esterno per la proposizione di un’azione legale nei confronti dell’ex Governance del Consorzio di Farmacie e Servizi costituito dai comuni di Sarno e Mercato San Severino. Nello specifico, l’incarico affidato allo Studio legale “Gallo e Salerno” in partenariato con il docente universitario di Diritto commerciale Giovanni Capo, è volta a far valere la responsabilità per le azioni compiute dagli ex amministratori del Cofaser, in violazione dei propri doveri.

