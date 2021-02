Cirielli: “Siamo pronti a collaborare per gli italiani”

di Erika Noschese

“Noi siamo una destra sociale, non faremo parte di questo governo ma crediamo che, in un momento così delicato per l’Italia, non possiamo far mancare la nostra collaborazione, voteremo i provvedimenti”. Lo ha dichiarato il Questore della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli d’Italia, in merito al governo Conte.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia