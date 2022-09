Cirielli (FdI): “Mai tradito gli elettori, siamo pronti adesso a governare con serietà”

di Erika Noschese

“Noi non abbiamo mai tradito gli elettori, siamo pronti a governare con serietà”. L’appello al voto arriva da Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati che ieri mattina ha incontrato simpatizzanti ed elettori a Vietri sul Mare per gli ultimi appuntamenti prima del voto del prossimo 25 settembre. “Faremo tutto quello che dobbiamo fare e punteremo sulla crescita della nostra nazione – ha detto – Solo uno stato ricco, con imprese floride, che possano pagare tasse adeguate e non esagerate, che offrano un lavoro che possa ampliarsi, potrà offrire servizi pubblici adeguati”. Cirielli, nel corso del suo intervento, ha ribadito la necessità di apportare modifiche alle politiche economiche. “Fratelli d’Italia intende affrontare la crisi economica attuale, che è legata alla presenza di 2.800 miliardi di euro di debiti, che pesano cento miliardi e più di interessi all’anno – ha aggiunto il parlamentare salernitano – Ogni tanto si sente, soprattutto da parte di Conte, che sia normale fare debiti, quando, invece, non è così. Bisogna essere innanzitutto in grado di restituire le risorse che ci vengono prestate, ma soprattutto occorre dimostrare di essere capaci di farlo”. Ad attaccare il centrosinistra Antonio Iannone, candidato al Senato: “Penso che per come il centrosinistra ha lasciato la nostra nazione si può andare solo avanti. È vero che raccoglieremo le loro macerie ma noi siamo convinti di riuscire nell’impresa di risollevare l’Italia – ha detto il parlamentare – Lo abbiamo detto con i nostri manifesti, ma soprattutto lo dimostreremo con l’impegno politico di Giorgia Meloni che ha dimostrata già in questi anni di essere l’unica speranza per la nostra patria. I cittadini della nostra provincia e della Campania, hanno il piatto vuoto da anni. Il padre di Piero De Luca governa da anni la regione e non funziona assolutamente nulla dalla sanità ai trasporti pubblici, passando attraverso una valorizzazione di un territorio straordinario che invece non riesce a fare delle sue risorse un dato di economia diffusa”.

E poi l’attacco diretto: “Ormai De Luca Junior sta facendo una campagna elettorale alla Cetto La Qualunque, è erede di una buona tradizione ma l’allievo ha superato il maestro. Giorgia Meloni sarà in Campania, a Caserta, quest’oggi (ieri per chi legge ndr) alle 17.15 saremo al comizio regionale del nostro leader, il futuro premier, per dire che la Campania rappresenta una regione importantissima della nostra amata Italia, un territorio che va assolutamente valorizzato, portato fuori dalla crisi di due sciagure che ha conosciuto, quella di De Luca e quella dei 5 stelle, quella del reddito di cittadinanza che ha distrutto il lavoro e quella del reddito perpetuo in termini di clientelismo del presidente De Luca che ha spezzato le speranza di tantissimi giovani che purtroppo sono costretti ad andare fuori, con Giorgia Meloni, con la ricetta del economica centrodestra, siamo certi che una terra grande e ricca come questa regione possa tornare agli antichi splendori”, ha detto infine Iannone.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia