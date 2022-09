Cirielli da il “bentornato” ad Alfonso Senatore

Si è tenuta ieri mattina a Cava de’ Tirreni la designazione ufficiale dell’avvocato Alfonso Senatore quale Responsabile Provinciale del Dipartimento Legalità, Sicurezza e Immigrazione durante. Alla presenza del senatore Antonio Iannone, del Commissario Provinciale per Salerno di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino, della componente della Direzione Nazionale, Imma Vietri, e dell’onorevole Edmondo Cirielli, Questore alla Camera dei deputati, è stata ufficializzato l’adesione a Fratelli d’Italia. “Non si tratta di una mera adesione a Fratelli d’Italia -ha affermato l’avvocato Alfonso Senatore- ma di un ritorno a casa. E’ un momento di grande responsabilità, voglio dare una mano al mio paese e al sud. Ci tengo a sottolineare che l’incarico che mi è stato affidato non è stato assolutamente propedeutico al mio rientro nel partito. Anche se in passato con l’onorevole Cirielli ci sono stati degli scontri, questo non vuol dire che tra di noi non ci sia sempre stata una stima reciproca. Ed ora sono pronto a fare la mia parte all’interno del partito e mi auguro che anche altri uomini di destra capiscano che questo è il momento di rimboccarci tutti le maniche”. L’onorevole Cirielli ha avvalorato la stima reciproca, confermando che Alfonso Senatore collabora con Fratelli d’Italia da oltre un anno con proposte serie ed importanti. Il compito assegnato all’avvocato Senatore è quello di occuparsi di sicurezza a livello provinciale per proporre soluzioni alle numerose problematiche e, come figura ponte.

