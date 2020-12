Circa 53mila euro per il costone roccioso

di Erika Noschese

Circa 53mila euro. A tanto ammonta la spesa a carico del Comune di Salerno per i lavori di miglioramento della sicurezza del tratto di costone roccioso prospiciente il Viadotto Gatto. Con la determina dirigenziale dello scorso 31 dicembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di miglioramento della sicurezza del tratto di costone roccioso prospiciente il Viadotto Gatto del Comune di Salerno”, per l’importo di 400.374,57 euro di cui 280.026,45 euro per lavori inclusi oneri di sicurezza, ed 120.348,12 euro per somme a disposizione.

