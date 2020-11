Cinque liste civiche, Davvero sceglierà il candidato sindaco

di Erika Noschese

Sembra tramontare l’ipotesi di una grande alleanza civica, sotto l’ala protettrice di Michele Ragosta, leader di Davvero Ecologia e Diritti, in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma nella primavera 2021. Ad oggi, infatti, nonostante i numerosi incontri nulla è stato concretizzato e già a partire da oggi Ragosta inizierà le consultazioni interne per individuare il candidato sindaco che sarà accompagnato da cinque liste civiche, Davvero compresa. “Mi sono impegnato tanto in queste settimane, incontrando movimenti civici e dirigenti di partiti, consiglieri comunali. Tutti hanno dato disponibilità a costruire un’alleanza civica ed ecologista – ha dichiarato Ragosta – Purtroppo devo prende atto della non volontà di mettere in campo azioni e fatti concreti per realizzare la grande coalizione”.

