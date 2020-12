Cinica e letale, la capolista se ne va

di Fabio Setta

Ci fossero stati i tifosi sugli spalti, al novantesimo si sarebbe sentito fortissimo il coro: “la capolista se ne va”. Venezia, quando si tratta di vertice, evoca sempre ricordi da brividi. 23 anni fa la Salernitana di delio Rossi proprio a Venezia con un perentorio 3-0 ci fu la conquista del primo posto e iniziò la fuga verso la serie A. Quest’anno la Salernitana di Castori è arrivata a Venezia già capolista, ma non ha fatto prigionieri e ha allungato su gran parte delle rivali in classifica, conquistando la seconda vittoria consecutiva, pesantissima, inoltre, in un vero e proprio scontro diretto.

