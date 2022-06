Cilento, ecco i sindaci eletti

di Arturo Calabrese

Tra conferme e volti nuovi, diversi comuni del Cilento hanno scelto da chi farsi amministrare nei prossimi cinque anni. A Buonabitacolo, Giancarlo Guercio si conferma sindaco. In questo caso c’era da battere soltanto il quorum. Ernesto Alfano, Franco Antonucci, Vincenza Basile, Gerardina Ceglia, Michele Grillo, Francesco Pio Ignoto, Antonio Lapenta, Enrico Marchesano, Giuseppe Pinto ed Emanuel Tordo formeranno il consiglio. Camerota conferma l’uscente Mario Salvatore Scarpitta con “Terradamare” che batte Pierpaolo Guzzo e “Uniti per Cambiare”. Centola ha un nuovo sindaco: si tratta di Rosario Pirrone che batte la compagine dell’ex sindaco capeggiata da Andrea Luongo. Anche a Cicerale la sfida era sul quorum, ma Giorgio Ruggiero è il nuovo sindaco grazie al superamento dello stesso con 998 votanti. 502 i voti per la lista “Noi”, mentre 173 sono le schede nulle e 51 le bianche. Angelo Torrusio, Carmela Aulisio, gerardo Antelmo (sindaco decaduto), Giorgio Tedone, Daniele Verdevalle, Franco Valente, Giorgio Cafasso, Marco Vittorio Scorza e Walter Antonio Enrico saranno i componenti del consiglio. A Magliano Vetere non c’è storia: Adriano Piano con la lista “Uniti per Magliano” vince con il 93% dei voti e 375 preferenze. Anna Ferrentino di voti ne ottiene solo 25 e il 6,54% delle preferenze. Le restanti schede sono nulle o bianche. Svolta a Montecorice. Flavio Meola “Insieme per Montecorice” sbanca le urne e viene eletto sindaco con 1305 voti contro i 362 di Ivan Chiariello “Montecorice è…”. A Piaggine, finisce l’era Guglielmo Vairo e “Insieme per Piaggine”. L’ex sindaco si attesta al 48,68% e viene sconfitto dall’avversario Renato Pizzolante con la lista “Piaggine Rinasce” conquistando il 51,32%. 466 a 442 il risultato finale. In quel di Petina, negli Alburni, Domenico D’Amato “Petina che vogliamo”, con 399 preferenze è riconfermato sindaco. Per lui il 62% delle preferenze. Si ferma al 35% il suo sfidante, Giovanni Zito di “Uniti per Petina” che ottiene 268 preferenze. Pisciotta conferma Ettore Liguori che batte Aniello Marsicano. “Il ramoscello” si impone con 909 voti e il 51,33 % su “Una Mano per Pisciotta” che sia ferma a 862 voti e al 48,67%. Clamoroso a Prignano Cilento. Michele Chirico riesce a scalzare dalla poltrona di primo cittadino Giovanni Cantalupo dopo dieci anni. “Idee in Comune” ottiene 431 voti e il 56,41% dei consensi. “Insieme per il Bene Comune” prende 328 voti e il 42,93%. Ininfluenti i 5 voti e lo 0,65% di Guido Guida e “Rinascimento Cilento”. A Rutino è schiacciante la vittoria di Giuseppe Rotolo con “Guardiamo Avanti” che batte Teresa Magnoni con “Rutino nel Cuore”. 296 preferenze contro 232 è il risultato finale. Non pervenuto “Rinascimento Cilento” con Leonardo Lasala. A Sacco, i voti del vincente Franco Latempa sono 194 mentre 173 quelli di Giuseppe Di Candia. A Sant’Arsenio, c’è nuovamente Donato Pica a guidare il comune e quindi non cambia assolutamente nulla. Giosi Amabile, Gianluca Baccelliere, Luigi Biscotti, Vincenzo Forte, Maurizio Ippolito, Domenico Luisi, Rosangela Macchia, Annamaria Mazzariello, Rosanna Pistone, Andrea Vricella saranno i consiglieri. Non c’è storia a Sapri: Antonio Gentile viene confermato a larghissima maggioranza alla guida della città. Per lui e la sua lista “Sapri al centro” ben 3129 preferenze Si ferma a 1062 preferenze Pamela Marino. Terzo mandato per Pino Palmieri a Roscigno con “Roscigno Unita”. A Stella Cilento, Francesco Massanova è eletto nuovamente sindaco.

