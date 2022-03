Ciclostaffetta per la “Pace e l’Ambiente”

Fiab Salerno, i circoli di Legambiente Orizzonti (Salerno), Occhi Verdi (Pontecagnano) e Valle dell’Irno (Mercato San Severino), il Comitato Centro Storico Alto, i Chiapparielli, il Centro Turistico Giovanile e il Forum dei Giovani di Mercato San Severino, aderiscono a M’Illumino di meno 2022, Giornata nazionale per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. M’illumino di Meno, storica manifestazione organizzata da Caterpillar e Rai Radio 2 con Rai per il Sociale è giunta alla sua XVIII edizione e quest’anno è caratterizzata dalla speciale adesione di due “mentori”: l’ultraciclista Paola Gianotti e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso; la prima, in quanto testimonial della bicicletta e il secondo quale promotore delle piante come strumenti gentili per compiere la transizione ecologica. Da una parte, la mobilità sostenibile mediante bicicletta – che ne è il simbolo – ha un effetto immediato sulla riduzione dell’inquinamento dovuto ai carburanti fossili; dall’altra, le piante sono i più efficaci “ripulitori di aria” che abbiamo a disposizione oltre che i più belli.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia