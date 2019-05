Ciarambino, M5S si conferma prima forza politica in Campania

“Siamo piu’ che soddisfatti del risultato ottenuto in Campania e non ci sorprende affatto. Con ben 15 punti percentuali al di sopra della Lega, il Movimento 5 Stelle si conferma in assoluto la prima forza politica in una regione che ha bocciato definitivamente e senza appello De Luca, il suo partito e la sua finta opposizione di centrodestra. Non c’e’ dubbio che nella nostra regione il Movimento 5 Stelle e’ stato premiato per l’ottimo lavoro realizzato sui territori, per i tanti risultati che stiamo inanellando in Consiglio regionale, per aver dimostrato con i fatti di essere l’unica forza politica che sta lavorando realmente nell’interesse dei cittadini e l’unica vera opposizione alla fallimentare amministrazione regionale”. Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino. “Il 40% di consensi ottenuti nel capoluogo – sottolinea Ciarambino – ma anche i risultati plebiscitari conseguiti in molti comuni di tutte le province dellaCampania, confermano che stiamo facendo un buon lavoro e che siamo sulla strada giusta. Ed e’ da qui che dobbiamo ripartire anche a livello nazionale. Dai territori, dai nostri attivisti, dall’ascolto costante dei cittadini. Dobbiamo proseguire lungo il percorso che abbiamo tracciato, con sempre maggiore impegno, per togliere finalmente la Campania dalle mani di De Luca e restituire alla nostra terra la dignita’ che merita”.

