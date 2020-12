“Ci vediamo a scuola il 7 gennaio”

di Monica De Santis

Tutti in classe il prossimo 7 gennaio. E’ questo il grido, l’ultimo per questo 2020, lanciato da mamme, alunni e docenti. Grido che ieri mattina, anche a Salerno, come in molte altre città d’Italia, hanno voluto lanciare con una manifestazione silenziosa e pacifica per chiedere un ritorno in classe appena finite le feste natalizie. In particolare in Campania la protesta dei genitori va avanti dallo scorso mese di ottobre, da quando per ordinanza regionale le scuole di ogni ordine e grado sono state chiuse in presenza.

