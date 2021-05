“Ci avete lasciato alla porta” la protesta dei dipendi del negozio Navigare di Eboli

di Monica De Santis

Protesta, ieri mattina, presso il punto vendita Navigare del Cilento Outlet di Eboli, contro la chiusura voluta dalla proprietà. Protesta che si è svolta non solo nel punto vendita salernitano ma anche nelle altre sedi italiane. Alla base del sit-in la decisione dell’azienda di avviare lo scorso 14 maggio la procedura di licenziamento collettiva per 82 lavoratori su base nazionale. A dichiarare lo stato di agitazione la Cgil, che ha proclamato 8 ore di sciopero per la giornata di oggi…

