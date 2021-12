Christmas Dance Show, balli e solidarietà

Grande successo per il Christmas Dance Show. L’evento, promosso dall’Asd Premuda Dance Studio, si è svolto lo scorso 16 dicembre al Mascalzone Latino di Pontecagnano Faiano. Ancora un prestigioso riscontro di pubblico e critica per l’associazione diretta dal maestro, coreografo e ballerino Samuele Grimaldi che si sta confermando un importante punto di riferimento sociale, sportivo e culturale per il quartiere di Mariconda e l’intera zona orientale di Salerno. La compagine, infatti, prende il nome Premuda proprio dal quartier generale delle proprie attività. Al centro della sua programmazione, l’educazione alle discipline sportive in un’ottica di inclusione interculturale e intergenerazionale di ragazzi e famiglie con tante iniziative a carattere di coesione sociale e relazionale con il territorio. Christmas Dance Show non è stato solo spettacolo, ma anche tanta solidarietà. Durante la serata, infatti, si è tenuta una tombolata di beneficenza volta a sostenere alcune famiglie che vivono una situazione di forte disagio a seguito della pandemia Covid-19. Il maestro Samuele Grimaldi ha così, ancora una volta, voluto riaccendere un faro di luce e speranza per molti giovanissimi e le loro famiglie regalando un momento di sana aggregazione natalizia all’insegna della gioia e serenità con una kermesse ricca di emozioni che ha posto in primo piano anche l’importanza della sana crescita e formazione degli adolescenti e la fondamentale lotta alla dispersione scolastica.

