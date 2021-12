Chiuso l’hub di Matierno, code e polemiche negli altri centri della city

di Monica De Santis

Ancora code e disagi dinanzi agi Hub vaccinali non solo a Salerno città, ma anche in provincia, ed in particolare a Pontecagnano e Battipaglia.

Ancora code e polemiche, mentre l’Asl cerca di correre ai ripari aumentando i giorni e gli orari di somministrazioni e altri sindaci di comuni vicini attivano piattaforme di prenotazioni comunali.

A Sant’Eustachio dopo la rissa registrata nel pomeriggio di lunedì, ieri la situazione era leggermente più tranquilla, nonostante le centinaia di persone in attesa della somministrazione del vaccino… “Purtroppo manca l’organizzazione, perchè a Sant’Eustachio si deve andare alcune ore prima per prendere il numero e poi tornare a fare il vaccino. Ma molte persone una volta preso il numero non vanno via e restano in attesa e quindi si creano ovviamente gli assembramenti”.

Racconta il signor Rivelli, residente a via Salvatore Calenda, che a Sant’Eustachio è tornato ieri insieme con la moglie, dopo che lunedì pomeriggio, dopo ore di fila arrivato davanti agli operatori per la registrazione, alle ore 22, si è sentito dire che causa un blocco del sistema non si potevano fare più vaccini. “Lunedì ci hanno dato dei numeri garantendoci la priorità per oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) inizialmente non volevano rispettare la numerazione, poi quando abbiamo spiegato quello che era successo lunedì, alla fine ci hanno fatto entrare per prima”.

Polemiche e quale voce grossa registrati anche al Teatro Augusteo dove dalle ore 12 alcune persone avevano tentato di auto organizzarsi con liste di prenotazioni fai da te. Ma alle 15 quando il centro è stato aperto quelle liste non sono state accolte dagli operatori e dopo un po’ di discussioni è stato consentito l’accesso prima ai prenotati per la prima e la seconda dose e poi a chi doveva fare la terza dose… “Sono arrivata qui alle 13.15. – racconta Laura, 21 anni – alla fine sono riuscita ad accedere all’interno della struttura alle 17 ed il vaccino mi è stato somministrato alle 18. Dietro di me persone anziane, alcune anche con problemi di deambulazione e neanche una sedia per farli sedere. Organizzazione pessima”.

E la storia non è diversa neanche al Centro Sociale… “Un caos indescrivibile – dice la signora Antonia – persone in coda fuori dai cancelli e forze dell’ordine all’interno che non si sono preoccupate minimamente di organizzare un ingresso più agevole”.

E’ rimasto chiuso per tutto il giorno invece il centro di Matierno, mentre lunghe code e polemiche si sono registrate anche a Pontecagnano e all’ospedale di Battipaglia.

