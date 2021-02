Chiuse per covid le scuole “Don Peppe Diana” e Monsignor Pirone”

di Monica De Santis

Due ordinanze di chiusura scuole nel giro di poche ore nella città di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli a causa di casi covid riscontrati tra il pomeriggio di sabato e la giornata di ieri si è visto a firmare due ordinanze con le quali ha disposto la chiusura di due plessi scolastici. Nello specifico il sindaco ha sospenso le attività didattiche in presenza del plesso scolastico “Don Peppe Diana” di Matierno, appartenente all’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino fino a tutto il 12 febbraio 2021. Ed ancora ha stabilito la chiusura fino al 12 febbraio del plesso scolastico Monsignor Giovanni Pirone appartenente all’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, di via Abella Salernitana. Le ordinanze che dispone la sospensione delle lezioni in presenza e il ritorno alla didattica a distanza sono state firmate, come si legge, per contrastare la diffusione dei casi di Covid.

