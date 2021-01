Chiola e la sua ex giunta oggi compariranno dinanzi al Gup

di Pina Ferro

Avrebbero attestato la sussistenza di residui attivi inesistenti o comunque in misura diversa da quelli effettivamente riscontrabili. Amministratori e tecnici del comune di Montecorvino Pugliano questa nattina compariranno dinanzi al giudice per le ufienze preliminari del tribunale di Salerno, chiamato a decidere sul rinvio a giudizio chiesto dal magistrato titolare del fascicolo investigativo. I reati contestati si riferiscono alla giunta precedente all’attuale anche se alcuni degli indagati sono in carica. L’indagine aperta dal sostituto procuratore Maurizio Cardea è attualmente stata affidata al collega Roberto Penna della Procura di Salerno.

