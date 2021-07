Chiesta la condanna di Massimo Cariello. Il Pubblico ministero Rotondi ha chiesto 2 anni e 9 per abuso d’ufficio più 6 anni e 3 mesi per le ipotesi di corruzione

di Pina Ferro

Oltre sei anni. Questa la richiesta di pena avanzata al collegio giudicante (presidente C

asale) dal Pubblico ministero, a carico dell’ex sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Nel dettaglio, la pubblica accusa rappresentata dal Pubblico ministero Francesco Rotondo, ha chiesto 2 anni e 9 per il reato di abuso d’ufficio e 6 anni e 3 mesi per le ipotesi di corruzione. Questa mattina, nuova udienza con le repliche dei difensori sulle nuove questioni poste in merito alle intercettazioni. Massimo Cariello, che nel corso della scorsa udienza ha reso delle dichiarazioni spontanee difendendosi dalle accuse a suo carico per entrambi i capi di imputazione, è agli arresti domiciliari dallo scorso 9 ottobre. Ieri era presente in aula insieme ai legali di fiducia. Il processo a carico di Massimo Cariello è stato chiesto direttamente dal Pm con la formula del giudizio immediato. I reati contestati sono corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, abuso d’ufficio, rivelazioni di segreti d’ufficio e falso ideologico. Nel caso del concorso bandito dal Comune di Eboli, Cariello concordò l’ordine della graduatoria con il presidente e un membro della commissione favorendo l’assunzione di un candidato a lui vicino. In cambio, Cariello promise incarichi più importanti e gratificanti nel Comune di Eboli. Nel caso del concorso indetto dal Comune di Cava, Cariello, per agevolare un candidato a lui vicino, chiese ed ottenne di conoscere preventivamente gli argomenti della prova d’esame a Francesco Sorrentino. La contropartita? Evitare la nomina di un soggetto (Salvatore Memoli) a lui non gradito come presidente del Consorzio Farmaceutico di Salerno. Infine, nel corso delle indagini sono emerse altre gravi irregolarità nella gestione amministrativa dal 2016 al 2021. Cariello, con l’aiuto di Giuseppe Barrella, ha rilasciato dei permessi illegittimi a due imprenditori per realizzare un impianto industriale in zona agricola della Piana del Sele, già sottoposta a vincolo paesaggistico. In cambio, i due imprenditori hanno elargito fondi ad alcune associazioni che hanno organizzato eventi e manifestazioni patrocinate dal Comune. Fu sequestrata, dunque, la struttura di proprietà di Alphacom Srl.

