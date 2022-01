Chiesa in lutto, è morto don Franco Fedullo

di Monica De Santis

Non c’è l’ha fatta don Franco Fedullo, l’amatissimo parroco della chiesa di San Domenico a Salerno. Il covid ha avuto la meglio, sul suo fisico già provato da altre patologie. E così questa mattina il suo cuore si è fermato, dopo aver lottato per diversi giorni. E’ morto presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove era stato ricoverato per complicazioni legate proprio al Covid. Dopo le prime 24 ore la sua situazione si è aggravata, tanto che si è reso necessario intubarlo. Oggi il decesso, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità cristiana, legatissima a questo sacerdote che in tanti anni ha aiutato centinaia di persone ed è sempre stato vicino a chi ne aveva bisogno.

