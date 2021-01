Chiede di indossare la mascherina davanti al bar, aggredita Ketty Volpe

di Pina Ferro

Avevano semplicemente invitato due avventori di un bar – pasticceria di Parco Arbostella ad indossare le mascherine, invece, sono stati, in maniera incivile e brutale, aggrediti, non solo verbalmente ma anche fisicamente. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, nella zona orientale di Salerno. A subire l’atto di grande inciviltà sono stati il presidente dell’Associazione giornalisti salernitani Enzo Todaro e la moglie, la giornalista Ketty Volpe. La coppia era in attesa del proprio turno dinanzi al bar in questione quando si sono avvicinate due persone che non indossavano correttamente la mascherina di protezione. Il presidente dell’Ags ha, cortesemente, invitato i due avventori ad indossare il presidio sanitario in maniera corretta, così come previsto dai decreti del presidente del Consiglio.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia