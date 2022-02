Cetara e Mazzara del Vallo insieme per promuovere le realtà marinare

di Monica De Santis

Protocollo d’intesa tra il Comune di Cetara ed il Comune di Mazzara del Vallo. L’intesa siglata dalle due amministrazioni comunali, denominata “Tesori Blu: viaggio alla scoperta delle eccellenze del mare” è un progetto che vede la città di Mazara del Vallo, capitale siciliana e nazionale della pesca d’altura e Cetara, comune della costiera amalfitana, da sempre vocato alla pesca, unite per la promozione e la valorizzazione del loro territorio attraverso il mare. “In questo particolare momento di crisi che anche il settore della pesca sta attraversando – dichiarano i sindaci di Mazara del Vallo Salvatore Quinci e di Cetara Fortunato Della Monica – riteniamo opportuno rafforzare ulteriormente le attività di cooperazione al fine di identificare, condividere e risolvere problemi comuni, puntare sulla promozione delle realtà marinare in un’ottica di tutela del mestiere del pescatore, partendo dagli aspetti culturali oltre che dai suoi prodotti e, allo stesso tempo, promuovere anche tavoli di confronto istituzionali per dare risposte concrete al settore”. La proposta di partenariato tra le due Città è stato approvato, rispettivamente, con delibera n. 19 il 10 febbraio scorso dalla Giunta municipale di Cetara e con deliberazione n. di oggi dalla Giunta municipale di Mazara del Vallo. Obiettivi del protocollo d’intesa firmato dai due sindaci sono la valorizzare le attività di pesca caratteristiche delle singole marinerie approfondendone gli aspetti culturali, la storia e lo sviluppo che hanno caratterizzato poi lo sviluppo della città stessa; ed ancora la valorizzare i prodotti caratteristici derivati dal mare e la loro trasformazione; e poi aprire tavoli di dialogo tra le città aderenti al fine di promuovere lo scambio di idee. Sempre tra gli obiettivi inseriti nel protocollo c’è la promozione dei contesti culturali che caratterizzano la città ma anche la storia dei prodotti; ed ancora promuovere iniziative legate al turismo sostenibile; promuovere eventi enogastronomici legati ai prodotti tipici; promuovere patrocini; promuovere riconoscimenti virtuosi dei prodotti tipici attraverso certificazioni DOP, IGP e altro; promuovere gemellaggi e tavole rotonde; promuovere la qualità e il valore aggiunto delle produzioni ittiche, attraverso tracciabilità e certificazione; e infine promuovere l’artigianato locale nei processi di trasformazione (es. ceramica artistica), campagne di promozione e comunicazione. Nelle intenzioni delle amministrazioni di Mazara del Vallo e Cetara, il progetto “Tesori Blu: viaggio alla scoperta delle eccellenze del mare” dovrà essere attuato attraverso la realizzazione di un evento promozionale in forma di festival costruito intorno ad un format replicabile nelle due Città (previsione ultima settimana di giugno a Mazara del Vallo e prima settimana di settembre a Cetara) Mazara del Vallo è stato individuato quale Comune capofila della proposta progettuale che parteciperà a bandi ed avvisi pubblici per il finanziamento delle attività.

