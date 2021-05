Cestini intelligenti per Cava de’ Tirreni

Il progetto pilota a Cava De’ Tirreni, coordinato da Enea, ha portato all’installazione in punti strategici per la cittadinanza di quattro smart bin (bidoni intelligenti) per la raccolta di Raee del Raggruppamento R4, pile portatili e lampadine a fine vita. E’ una delle tre iniziative inserite nel del progetto InnoWeee, promosso da Eit Climate-Kic con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei partecipanti sull’importanza che la corretta gestione dei Raee gioca nella transizione ecologica prevista dal Green Deal Europeo e raccontate da Erion con il contributo degli altri partner di progetto: Giulia degli Esposti di DedaGroup Public Services, presenterà i risultati del progetto InnoWee “Innovative Weee traceability and collection system and geo-interoperability of Wee data”, supportato nel triennio 2018-2021 da EieClimate-KIC per sensibilizzare i cittadini sul tema dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), sviluppare soluzioni per incrementarne la raccolta dei piccoli RAEEed esplorare strumenti a supporto del riuso e della preparazione per il riutilizzo. Gli altri due progetti sono: Il progetto pilota del Trentino, coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK), ha coinvolto 795 bambini in una competizione digitale tra classi scolastiche che ha portato alla raccolta di 3.806 oggetti (1.493 AEE usate che sono state donate alla Caritas locale, e 2.313 RAEE per un peso totale di 2.289 kg, consentendo un risparmio di emissioni di CO2 pari a 7.721 kg. Infine, il pilota di Bath e Sheffield, coordinato da Betterpoints, ha permesso ai cittadini che hanno conferito correttamente i propri RAEE, e che hanno partecipato ad una campagna di indagine sui RAEE e sul divario digitale nel Regno Unito, di essere premiati con “BetterPoints”, valuta digitale che poteva essere scambiata con buoni acquisto o donata in beneficenza, il tutto stimolato dall’utilizzo della tecnologia digitale di una app per cellulare. “L’Economia Circolare è un tassello fondamentale nel Green New Deal Europeo, che ha l’obiettivo di far diventare l’Europa il primo continente climaticamente neutrale entro il 2050”. – dichiara Piergiorgio Cipriano, Coordinatore di InnoWee per Dedagroup Public Services – “La corretta raccolta e gestione dei REE diventa quindi sempre più strategica, soprattutto in un contesto in cui i rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono in continuo aumento. Il progetto InnoWee è partito da queste considerazioni e ha permesso di sperimentare importanti innovazioni per migliorare la raccolta dei Raee. La nostra convinzione è che l’innovazione tecnologica possa essere un pilastro per il nuovo approccio alla sostenibilità delle città”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia