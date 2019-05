Cesaro (FI), bene Berlusconi e male partito

“Da un lato oltre mezzo milione di italiani nelle urne ha espresso la propria preferenza per Silvio Berlusconi, un vero e proprio plebiscito di voti tributati al nostro leader e straordinario statista. Dall’altro lato Forza Italia non ha raggiunto neppure il 9%: e’ evidente che il partito non ha retto e chi lo ha guidato in questo periodo deve assumersene le responsabilita’ e fare un passo indietro”. Cosi’ sulla sua pagina Facebook Armando Cesaro, capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale della Campania. “Al Sud abbiamo ottenuto un risultato brillante, e la Campania con la Sicilia si conferma la regione piu’ azzurra d’Italia – ha commentato Cesaro -. Sul nostro territorio questo traguardo e’ raggiunto grazie una classe dirigente e a giovani amministratori, che sono la forza e la fortuna di questo partito, che ascoltano i problemi dei cittadini, li guardano negli occhi e se ne fanno carico. Insieme a loro mi sento di ringraziare anche tutti i candidati alle elezioni europee che in Campania si sono spesi in maniera encomiabile”. “Non possiamo chiudere gli occhi sui risultati del resto del Paese: in alcune zone del centro nord siamo tra il 3 e il 5% – ha messo in evidenza il capogruppo FI -. Risultati che si commentano da soli. Chi ci ha portato cosi’ in basso si faccia da parte, diversamente sara’ travolto da un ricambio generazionale e meritocratico che noi giovani amministratori locali pretendiamo da subito”. “Questa e’ la nostra linea, la scelta chiara di chi, senza se e senza ma, continua a voler bene all’Italia, ai moderati e a restare al fianco del nostro Presidente al quale facciamo un grande in bocca al lupo per la nuova avventura europea”, ha concluso Cesaro.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia