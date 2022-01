Cerimonia al Duomo di Salerno in onore di San Sebastiano Martire

L’Associazione San Sebastiano Martire costituita con personalità giuridica nel 2012 presieduta dal fondatore Professor Pompeo Perretta devotissimo a San Sebastiano sotto la guida spirituale del Redentorista Padre Paolo Saturno nella ricorrenza del mese del Martirio nell’ambito del gemellaggio 2013/2023 che giungerà presso la basilica paleocristiana fuori le mura di San Sebastiano a Roma, organizza presso il Duomo di Salerno una cerimonia in sinergia con il Parroco Don Michele Pecoraro in onore del Santo dal doppio martirio. L’iniziativa si avvale dell’alto patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, del Comune di Salerno e dell’Amministrazione Provinciale di Salerno. Il Presidente Strianese non ha fatto mancare il sostegno morale al progetto San Sebastiano giunto all’edizione 2022 in un gemellaggio che coinvolge le polizie municipali e provinciali, Enti associativi delle misericordie e protezione civile, militari dell’Esercito Italiano, Comando Provinciale della Guardia di Finanza,Carabinieri,Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto Associazione Ex Carabinieri La Regione, Provincia e Comuni oggi alle ore 17 saranno presenti presso il Duomo di Salerno con il gonfalone dell’Ente. Ad ogni tappa del gemellaggio, Perretta, chiede agli Enti di intervenire in alta funzione ufficiale con il Gonfalone Istituzionale per onorare l’alto grado onorifico del militare romano, educato alla fede da madre cristiana milanese al servizio della corte dell’Imperatore Diocleziano. L’Associazione ha istituito il comitato d’onore e ne fanno parte rappresentanti del mondo accademico, civile, religioso e militare che presenzieranno presso il Duomo di Salerno, dove, per la prima volta nella storia della diocesi viene esposto il busto reliquiario di San Sebastiano protettore della Polizia Municipale, delle Confraternite della Misericordia e di quanti lavorano con l’uso degli aghi. Si ringrazia il Parroco di Lauro (AV) Don Luigi Vitale e il Vescovo di Nola Monsignor Beniamino Dipalma per la concessione delle reliquie temporanee di S. Sebastiano e il Sacerdote Professor Monsignor Francesco Iannone Vicario della Diocesi di Nola; Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano Acerra/Nola “Giovanni Duns Scoto”chiamato a presiedere la cerimonia eucaristica presso il Duomo di Salerno dove sabato riceverà la nomina di socio onorario dall’Associazione San Sebastiano Martire .Presente il Comandante della Polizia Municipale di Salerno Rosario Battipaglia con il gonfalone ed alta uniforme. Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, sabato 29 gennaio 2022, alle ore 17,00 parteciperà alla cerimonia organizzata presso il Duomo di Salerno, nella ricorrenza del mese del martirio di San Sebastiano, in onore del Santo patrono della Polizia locale e delle misericordie, il quale, insieme a San Rocco, viene invocato contro peste, malattie contagiose ed epidemie. È previsto il saluto del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e, oltre alla celebrazione eucaristica, verrà proiettato un filmato sul martirio del Santo. “Ho voluto dare il sostegno morale – dichiara il Presidente Michele Strianese – alle celebrazioni in onore di San Sebastiano che prevedono anche l’esposizione del busto reliquiario del martire, normalmente custodito presso la parrocchia di SS. Margherita e Potito in Lauro. Il progetto è giunto all’edizione 2022 con un gemellaggio che coinvolge le polizie municipali della Campania, gli enti associativi delle misericordie e protezione civile, e i militari dell’Esercito italiano. Così, insieme ad altre autorità civili, militari e religiose, la Provincia di Salerno sarà presente presso la Cattedrale di Salerno anche con il gonfalone dell’Ente, scortato da alcuni agenti della nostra Polizia provinciale. Per l’occasione verranno benedetti quattro automezzi appena acquistati e destinati al Corpo di Polizia provinciale per le attività di monitoraggio del territorio tra cui i vari servizi di tutela ambientale e di controllo anti Covid19”.

