Centrodestra unito a Salerno e Caserta ma manca l’Udc

I Coordinatori Regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega della Campania, Senatore Domenico De Siano, Senatore Antonio Iannone e Onorevole Valentino Grant, comunicano di aver raggiunto un’intesa per sostenere congiuntamente le candidature a Sindaco dell’Avvocato Michele Sarno a Salerno, del Capogruppo in Consiglio regionale della Campania Gianpiero Zinzi a Caserta. I partiti lavorano alacremente all’unità del centrodestra per garantire ai territori un governo stabile, che accolga concretamente istanze dei cittadini.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia