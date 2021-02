Centrodestra riparte…dal caffè al bar

di Erika Noschese

“Eravamo quattro amici al bar”, cantava Gino Paoli. Il centrodestra prova a ripartire. E lo fa ai tavolini di un bar, con un caffè informale come buoni amici. Nella tarda serata di sabato, infatti, in un bar della zona si sono incontrati il coordinatore cittadino della Lega Rosario Peduto, il consigliere comunale e provinciale uscente della Lega Dante Santoro, accompagnati da Luigi Cerciallo e Antonio Mola, il commissario cittadino dell’Udc Aniello Salzano, il dirigente di Fratelli d’Italia Gherardo Marenghi, il capogruppo al Comune di Forza Italia Roberto Celano e Gaetano Amatruda per discutere della prossima competizione elettorale, in programma nella primavera 2021 ma verosimilmente rinviata a settembre a causa dell’emergenza Covid.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia