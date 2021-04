Centrodestra, oggi incontro informale

di Erika Noschese

Vive una fase di stallo importante la coalizione di centrodestra, nella città capoluogo. Dopo i primi incontri sulla figura del candidato sindaco Michele Tedesco tutto sembra essersi arrestato. Almeno fino a questa sera quando, stando a quanto emerge, potrebbe esserci un incontro informale – presso la sede elettorale di uno dei candidati al consiglio comunale – per fare sintesi sul nome dell’avvocato penalista. Incontro al quale dovrebbe partecipare Davvero Ecologia e diritti, il gruppo politico Oltre, l’Udc con Aniello Salzano e Mario Polichetti, Forza Italia e Cambiamo con Toti. l’obiettivo dell’incontro è anche quello di stringere i tempi sulla presentazione ufficiale della candidatura di Michele Tedesco, evitare ulteriori rinvii e giocare d’anticipo rispetto ad alcune scelte che potrebbero richiedere all’incirca un mese. E se Fratelli d’Italia ha detto addio alla coalizione ormai da diverse settimane, resta ancora in bilico la Lega: il partito fondato da Matteo Salvini non vorrebbe rinunciare alla candidatura a sindaco di Dante Santoro ma senza staccarsi dalla coalizione di centrodestra. Decisione che dovrebbe essere presa definitivamente solo dopo un incontro con il coordinatore regionale che potrebbe dettare la linea da seguire, almeno nella città capoluogo. Tutto fermo, almeno per ora, anche nei grandi comuni chiamati al voto ma il nodo da sciogliere resta sempre Napoli, città fondamentale dal punto di vista politico. Al momento nessuna novità ma stando a quanto emerge i partiti potrebbero presto sciogliere le riserve a annunciare il sostegno a Catello Maresca, il sostituto procuratore pronto a scendere in campo da civico.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia