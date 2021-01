Centrodestra non comunica sui social, Angelo Tofalo risulta tra i più attivi

di Erika Noschese

Monitorare i canali social dei potenziali candidati alla carica di sindaco di Salerno, in previsioni delle elezioni amministrative della prossima primavera. È quanto ha fatto Domenico Giordano, Spin doctor di Arcadia, l’agenzia che si occupa di comunicazione e di sondaggi, soprattutto in fase elettorale. Giordano, amministratore di Arcadia, attraverso fanpage karma e blogmeter /live insight ha analizzato le pagine social dei candidati della città capoluogo, in previsione delle amministrative. Dall’analisi emerge che il centrodestra non utilizza i social per comunicare con la cittadinanza, a differenza invece del sindaco Napoli che, in virtù della carica che ricopre, è tra i più menzionati e tra quelli che interagisce di più con la cittadinanza.

