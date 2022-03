Centro operativo per l’emergenza ucraina in 4 comuni dell’Agro

di Monica De Santis

Emergenza Ucraina, i sindaci dei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio, e Roccapiemonte, si stanno attivando vista la gravità dell’ emergenza Umanitaria determinata dalla guerra in corso e dal conseguente esodo dei profughi in fuga nei luoghi della confetto. Pertanto i quattro sindaci hanno avviato una serie di azioni per l’accoglienza dei profughi, vista anche la delibera del Coordinamento istituzionale della ambito socio territoriale con la quale si dà inizio al coordinatore dell’ufficio di piano a realizzare gli interventi di aiuto accoglienza ed assistenza dei profughi che dovessero chiedere asilo ai Comuni dell’ambito attraverso l’istituzione di una centro operativo per l’emergenza Ucraina, sulla base delle indicazioni emanate dalla prefettura di Salerno; Il centro operativo per l’emergenza Ucraina coinvolgere le associazioni e gli enti che operano nel settore dell’ accoglienza dei profughi per la creazione di una rete utile a fornire delle risposte di aiuto. È proprio nell’ambito delle azioni operative da realizzarsi in raccordo con i singoli comuni dell’ambito che sono state organizzate queste prime iniziative che riguardano l’allestimento di uno più punti di raccolta di beni di prima necessità, tra i quali farmaci e prodotti per l’igiene personale; l’attivazione di un servizio dedicato per la somministrazione di vaccini e tamponi per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da covid in raccordo con l’ASL locale; la ricognizione di alloggi in disponibilità degli enti locali o di privati presso i quali accogliere le famiglie nel medio e lungo periodo; un servizio di sostegno psicologico per coloro che vivono particolari condizioni di disagio psichico, o che sono vittime della guerra. A tal proposito i cittadini che intendono manifestare la propria disponibilità ad aderire ad una o più iniziative sopra citate, i miei hanno la propria adesione attraverso un modulo che potrà essere reperito sui siti dei singoli comuni e potrà essere consegnato a mano presso gli uffici della segretariato sociale dei comuni dell’ambito.

