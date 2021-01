Centro Antiviolenza in memoria di Luana Rainone

La violenza contro le donne diventa tema politico generale, sara’ attivo sul territorio un altro importante servizio promosso dall’amministrazione comunale: il Centro AntiViolenza “Vite di Giada” e’ il nome del servizio sociale dedicato alla memoria di Luana Rainone, morta accoltellata alla gola ad appena 31 anni. Luana è scomparsa il 23 luglio scorso ed è stata ritrovata uccisa, a Poggiomarino, avvolta in buste per la spazzatura, gettata crudelmente in un pozzo per le acque nere. Questo è solo uno dei tanti casi di femminicidio che siamo purtroppo costretti a raccontare.

