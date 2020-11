Centri privati e tamponi, chi ne approfitta

di Erika Noschese

Fino a 90 euro. A tanto ammontano i prezzi dei tamponi presso alcuni centri privati. Costi che possono essere definiti direttamente dai titolari delle strutture mediche in quanto, ad oggi, nulla è stato fatto in tal senso. Manca, infatti, da parte della Regione Campania, un tabellario che indichi un prezzo da non sforare, magari per permettere a tutti di avere le stesse possibilità visti i tempi tecnici che impiega l’Asl per effettuare il primo tampone che dovrebbe certificare l’eventuale positività. Alla domanda quanto costa un tampone molecolare la risposta è stata quasi sempre “60 euro, con ricetta bianca del medico e risultati in 48 ore circa”.

