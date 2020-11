Centinaia di cittadini guariti dal Covid, Asl non comunica

di Erika Noschese

Sono centinaia le persone guarite dal covid a Pagani. Lo ha reso noto il sindaco Lello De Prisco che, nei giorni scorsi, ha messo in atto quella che lo stesso primo cittadino ha definito operazione verità. De Prisco, sabato, si è recato al Coc per procedere ad un primo giro di chiamate per comprendere quanti dei paganesi attualmente risultanti nella lista dei positivi, avessero ricevuto regolare certificazione di guarigione da parte dell’Asl. “Corre l’obbligo di specificare che con “operazione verità” si intendeva il dover chiarire questa situazione alla luce delle decine di segnalazioni di persone che pur risultanti positive i cittadini denunciavano in strada, al fine di accertarci del loro reale stato attuale, certificato dall’Asl. Non di certo sostituirci Azienda Sanitaria Locale o metterne in discussione il ruolo – ha dichiarato De Prisco

